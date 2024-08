La “Summer week” fra turismo e dialogo 

Apre oggi a Sa Manifattura l’International Summer Week 2024. Realizzato dall’associazione TDM 2000, la manifestazione di turismo cooperativo è finalizzata alla promozione del dialogo interculturale e alla valorizzazione della cultura sarda.

All’evento, dedicato quest’anno al tema dell’imprenditoria sociale, parteciperanno 160 delegati under 30 provenienti da 51 Paesi. Saranno inoltre rappresentante 24 associazioni e organizzazioni operanti nei settori dell’imprenditoria sociale, della promozione della cittadinanza attiva e dell’educazione non formale.

All’inaugurazione interverranno il Capo dipartimento politiche giovanili e servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Michele Sciscioli, il presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini, l’assessora comunale alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi, il residente del Consiglio comunaleMarco Benucci, Margherita Concu, della Federazione europea degli itinerari minerari di Santa Barbara, Benedetto Zacchiroli, presidente di UNESCO ICCAR, Lucrezia Pala, specialista di risorse umane delle Nazioni Unite, Andrea Tarozzi, della Fondazione cammino minerario di Santa Barbara, Filippo Menga, docente di Geografia all’Università di Bergamo; Marija Kastratovikj, Best practice solidarity project European Solidarity Corps, Snezana Simonovska, Responsabile programma Erasmus Plus per la Macedonia del Nord e Emanuela Trisolini, della Shannara cooperativa sociale.

L’International Summer Week si concluderà l’8 agosto ed è realizzata con i contributi dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione, dell’Assessorato alla cultura, spettacolo e turismo del Comune e della Fondazione di Sardegna.

