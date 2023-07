La Summer week con 180 ragazzi da tutto il mondo 

Dal 6 agosto 180 ragazzi da tutto il mondo in città per la International Summer Week 2023. Patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione TDM 2000 per promuovere il dialogo interculturale nella cornice del territorio sardo, consisterà in una serie di conferenze e incontri tra la comunità locale e i giovani delegati.

Gli organizzatori sono stati accolti ieri a Palazzo Bacaredda per l’evento di presentazione dal presidente del Consiglio Edoardo Tocco: «La collaborazione tra popoli europei e il ruolo delle nuove generazioni sono fondamentali per la costruzione di un futuro migliore», ha detto. I ragazzi alloggeranno a Marina. Il tema centrale dell’edizione di quest’anno sarà il turismo sostenibile, un argomento importante e delicato per la nostra Isola. «La Sardegna – ha sottolineato il presidente della TDM 2000 Luca Frongia – è una meta turistica molto affollata in estate. Quest’anno vogliamo dare voce ai giovani per lo sviluppo di soluzioni sostenibili al turismo di massa».

