«La Sulcitana è una discarica» 

Sacchetti dell’immondizia, cartacce, plastica e vetro: dopo lo sfalcio dell’erba presente su cunette e piazzole di sosta della Strada statale 195 che attraversa il territorio di Pula, l’unico percorso che conduce ai resort della costa. si mostra agli occhi dei turisti (e dei residenti) come una discarica a cielo aperto.

La lettera

Per segnalare la situazione di assoluto degrado, il sindaco di Pula, Walter Cabasino, ha inviato una lettera ai vertici dell’Anas. «L'immagine che si prospetta ai conducenti e ai passeggeri di migliaia di veicoli che giornalmente percorrono l’arteria sulcitana non è certamente gradevole – dice Cabasino -, tanto meno è compatibile con la vocazione e le caratteristiche del nostro territorio che, per quantità di strutture alberghiere di prestigio e per numero di presenze, è conosciuto come una delle località turistiche più importanti e qualificate della Sardegna».

L’immagine

E se Pula è stata scelta dagli stilisti Dolce & Gabbana per presentare la collezione di alta moda del 2024, portando i suoi angoli più belli all’attenzione dei media di tutto il mondo, resta il rammarico per Cabasino che la strada percorsa in quei giorni dalle tantissime persone che hanno girato attorno all’evento abbia offerto una pessima cartolina di Pula: «Purtroppo, per i numerosi e prestigiosi ospiti, allo straordinario contesto scenografico che ha fatto da cornice alla presentazione organizzata dalla maison Dolce & Gabbana, costituito dalle vestigia archeologiche di impareggiabile valore e da uno scenario paesaggistico e naturalistico di incomparabile bellezza, non abbiamo saputo affiancare quel senso dell’ordine e della pulizia della principale via di comunicazione che avrebbe accresciuto ancora maggiormente il prestigio della nostra zona. Insomma, non siamo stati in grado di curare nei dettagli gli aspetti correlati al decoro delle strade, aspetto, questo, non certo di poco conto. Abbiamo scritto all’Anas affinché provveda ad effettuare periodiche pulizie delle cunette e, possibilmente, intraprenda un’azione di prevenzione e repressione per contrastare l’abbandono dei rifiuti».

Sarroch

Il problema del sacchetto selvaggio è vissuto anche sul versante sarrochese della Strada statale 195. «Questa strada è la porta della costa sud occidentale dell’Isola – dice il sindaco, Angelo Dessì -, la via che collega porto e aeroporto al nostro territorio non può versare in questo stato. Di recente abbiamo fatto presente al prefetto anche un altro problema: quando vengono investiti cinghiali o cervi non possono essere i Comuni ad occuparsi della rimozione e dello smaltimento delle carcasse animali».

RIPRODUZIONE RISERVATA