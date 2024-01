«La Sulcitana? Diventi strada comunale» 

Declassare da Statale a Comunale i tratti che attraversano i territori da Capoterra sino a Pula, mettere in sicurezza i punti nevralgici del tracciato: i sindaci della costa sud occidentale dell’Isola chiedono ad Anas e Regione un impegno concreto per evitare nuovi croci sulla Strada statale 195.

La richiesta

Dopo l’incidente che mercoledì scorso è costato la vita al giovane Massimo Cocco - morto annegato dopo essere uscito fuori strada in un tratto della Sulcitana sprovvisto di guardrail - i sindaci di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula non si accontentano più delle promesse, ma chiedono interventi immediati.

Beniamino Garau, primo cittadino di Capoterra , si concentra sul tratto di Maramura, linea di confine con il territorio di Cagliari, dove ha perso la vita il diciannovenne di Quartucciu: «In queste ore l’allerta meteo per le mareggiate ci ricorda quanto sia fragile questa strada, in tutti questi mesi non è stato fatto nulla per metterla in sicurezza come si deve: non una massicciata per evitare l’azione erosiva del mare, e neppure un guardrail. Trovo assurdo parlare della strada del futuro, quando non si riescono a risolvere neppure le emergenze». Difficile dire quando verrà completata la nuova Strada statale 195, ma per allora Garau ha una certezza: «Chiederemo che il tratto da Maddalena spiaggia sino a Torre degli Ulivi passi da Statale a Comunale, abbiamo in mente a una strada simile a quella del Poetto, con aree pedonali e ciclabili, dove i mezzi pesanti sono banditi».

Il vertice

Nel vertice tra sindaci della zona che si terrà nei prossimi giorni per evidenziare i problemi dell’unica strada che unisce il capoluogo ai centri rivieraschi, il primo cittadino di Sarroch , Angelo Dessì, metterà in evidenza il problema dell’attraversamento degli animali selvatici: «Continua a essere la causa principale degli incidenti stradali in questo territorio, i casi in cui le auto travolgono ungulati che piombano all’improvviso sulla carreggiata, oramai, non si contano neppure. Non basta tracciare la doppia striscia continua o posizionare cartelli con limiti di velocità sempre più restrittivi per considerare sicura una strada che non lo è più da tempo».

Il progetto

Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro , ricorda come il Comune già oltre dieci anni fa avesse dato vita a un concorso di idee per riqualificare il tratto della Sulcitana che attraversa il paese: «Allora il completamento della nuova strada pareva imminente, nei nostri piani c’è chiedere il declassamento per trasformarla in un percorso ricco di verde e con locali che si affacciano sulla strada. Prima, però, bisognerà aspettare la fine dei lavori della nuova strada».

Il sindaco di Pula , Walter Cabasino, evidenzia i punti più a rischio del suo territorio: «L’incrocio con via Montesanto, dove spesso sono avvenuti incidenti anche mortali, è uno dei più pericolosi. Declassare la Sulcitana sarà importante, ma intanto bisogna fare qualcosa nell’immediato, non possiamo continuare a contare le vittime che provoca ogni anno questa strada».

