La Sughereta verso la rinascita 

La piantumazione di cinquanta sughere sul fazzoletto di terra che incornicia la strada d’ingresso al parco saluta l’inizio dei lavori. La Sughereta è un cantiere aperto e il Comune di Tortolì alza il sipario sull’auspicato rilancio dell’unico polmone verde della cittadina. La missione è far risorgere in via definitiva La Sughereta, meta, soprattutto a primavera, di famiglie con bambini e amanti dello jogging. «È uno dei gioielli naturalistici del nostro territorio», osserve Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente. Le piantine arricchiranno la flora del parco, contribuendo a preservarne la biodiversità. A primavera brilleranno di nuova luce anche i giochi, a lungo rimasti danneggiati o destinatari di costanti manutenzioni per evitare i sigilli.

Contro il degrado

Alla resurrezione de La Sughereta lavorano gli assessorati dell’Ambiente e dei Servizi sociali. «Stiamo cercando di dare un segnale importante sull parco che, da anni, è un luogo abbandonato benché sia meta costante di famiglie e anziani che lì trascorrono diverso tempo». Irene Murru è la titolare dell’assessorato dei Servizi sociali che parallelamente all’intervento sulla flora al parco segue anche il progetto di piantumazione di cinquantuno arbusti per celebrare le nascite di bambini avvenute nel 2023. «Le sughere - spiega Murru - erano destinate a quest’ultimo progetto ma abbiamo preferito attendere la donazione degli olivastri, da parte di Forestas, che riteniamo più adeguate alla finalità dell’iniziativa stessa».

Sport e ambiente

Con gli olivastri destinati in parte alla zona Pip e in parte ad altre zone della cittadina carente di decoro, delle sughere ne ha beneficiato il parco di via San Gemiliano. «Lì - aggiunge Murru - vogliamo creare un’oasi di pace e serenità, curata e attrezzata, un fiore all’occhiello di Tortolì».La Sughereta si candida anche a ospitare un’area sportiva. «Abbiamo promosso un bando per la concessione di aree interne per attività sportiva ciclistica, che offrirà ai cittadini e ai turisti la possibilità di praticare il ciclismo in un contesto naturale e suggestivo, con percorsi adatti a tutti i livelli di difficoltà». Falchi illustra anche il piano per la creazione dell’area dedicata: «Ospiterà attrezzature per il fitness e il benessere, per consentire a chi lo desidera di mantenersi in forma all’aria aperta, in un ambiente salubre».