La suggestione di riti e processioni 

Il gigantesco “monumentu” quasi si consegna alla folla che, con qualche sosta lungo il percorso verso Castello, ideale Golgota di una Cagliari trasformata per un giorno in Gerusalemme di Sardegna, non lo abbandonerà, anzi cresce di metro in metro nella sua dolorosa salita.

All’una in punto, il silenzio è rotto dalle voci dei bianchi cantori.Dalla minuscola chiesetta di Villanova esce il Cristo di San Giovanni, impressionante per grandezza e verismo: lentame nte, a fatica, è sorretto da mille mani che vogliono portare quella Croce anche solo per qualche passo.

L’unica celebrazione del Triduo pasquale, aperta dalla Messa in Coena Domini con la Lavanda dei piedi, lascia il chiuso delle chiese per spostarsi nelle strade, a fare memoria della tragica Via Crucis del Cristo nei vicoli della città vecchia di Gerusa lemme.

È il cupo rullare del tamburo. rigorosamente coperto da un panno nero, ad aprire le grandiose e commoventi processioni del Cristo morto, al pomeriggio del Venerdì santo.

A ogni fermata, si rinnovano le strazianti melodie a cappella dei bianchi cantori di San Giovanni, vera colonna sonora di questa commovente processione.

Il corteo si inerpica a fatica verso il Duomo.L’ingresso in Cattedrale, per antica tradizione, avviene alle tre del pomeriggio, ora canonica della morte in croce del Figlio di Dio.Identica processione si rinnova, sempre in Villanova, da San Giacomo e, ma sarà ormai sera, anche dalla chiesa di Sant’Efisio a Stampace.

Oggi, giornata del silenzio e dell’attesa, l’antico rito de “Su scravamentu”: al Cristo vengono tolti i segni della Passione, chiodi e corona di spine, prima di essere adagiato nella “lettèra”, suo sepolcro.

