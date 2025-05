La sua avventura in politica: corpo estraneo ai partiti, fece cadere due Giunte regionali 

Tra le tante vite di Nichi Grauso, quella che l’ha visto protagonista della politica non era forse la sua preferita. Per un imprenditore abituato a passare celermente dall’idea all’azione, le articolate procedure degli organi legislativi e amministrativi erano probabilmente qualcosa di troppo lontano e incomprensibile. E infatti si era gettato in quel mondo, fondando il “Nuovo Movimento”, con la speranza di provocare un effetto dirompente, magari una reazione a catena. Non andò così.

La sfida

La sua “discesa in campo” ufficiale fu annunciata il 23 luglio 1997, e come al solito – per Grauso – non in un modo ordinario. Anziché organizzare una conferenza stampa, come chiunque avrebbe fatto, si presentò invece a quella convocata dall’allora presidente della Regione, Federico Palomba, insieme a vari assessori, sul fallimento della società di forestazione Marsilva. Non una scelta casuale: da tempo Grauso era entrato in rotta con la Regione, e Palomba in particolare, sulla gestione dell’annosa vicenda della cartiera di Arbatax, e della Marsilva che doveva garantirle la materia prima per la produzione della carta. L’imprenditore tentò di intervenire all’incontro con i giornalisti, il presidente ebbe con lui un battibecco; al termine, Grauso annunciò di aver lasciato tutti i suoi incarichi nei cda delle sue imprese, editoriali e non, e di voler fondare «un movimento».

Esattamente un mese dopo pubblicò il primo manifesto del “Nuovo Movimento”, che si prefiggeva di restituire più potere agli elettori nel rapporto con le istituzioni, per «arrivare al massimo livello possibile di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni, nello sviluppo dei programmi e nel raggiungimento degli obiettivi». Nel Pantheon ideale citava tra gli altri Mikhail Gorbaciov e il guru del digitale Nicholas Negroponte, e sul piano dell’identità locale Lussu, Bellieni e Gramsci. Il programma economico era invece centrato sulla zona franca, e immaginava uno sviluppo basato sul turismo, la modernizzazione dell’agricoltura e dell’artigianato, le opere pubbliche; non parlava invece granché di industria.

Equidistante

Grauso, che a lungo era stato considerato più affine alla sinistra ma dal 1994 si era avvicinato al Polo delle libertà creato da Silvio Berlusconi, si definì sempre estraneo alla dinamica destra-sinistra. Nel 1998 si candidò alla carica di sindaco di Cagliari, a capo di una coalizione che vedeva schierati tra gli altri, col Nuovo Movimento, anche il Psd’Az e i Cristiano democratici fondati poco tempo prima da Clemente Mastella. Nella corsa alla fascia tricolore Grauso ottenne il 14,5%, risultato significativo ma lontanissimo dal 56,7 del confermato sindaco Mariano Delogu, e finì terzo dopo Rita Carboni Boy dell’Ulivo. Ma erano solo le prove generali dell’avventura delle Regionali del 1999, quando affermò di correre per la presidenza.

All’epoca non c’era l’elezione diretta, i candidati “di fatto” erano i capilista dei listini regionali; in realtà il Nuovo movimento non lo presentò, ma Grauso si candidò come capolista nel collegio di Cagliari. Pur risultando il più votato nei listini provinciali (oltre 9mila preferenze), il suo simbolo si fermò al 3,3%, che valse comunque due consiglieri: lui stesso e, nel collegio di Sassari, il suo amico Vittorio Sgarbi, che quasi subito cedette il posto a Beniamino Scarpa. Però, con un risultato elettorale in bilico (il Polo guidato da Mauro Pili aveva vinto nettamente nel collegio unico regionale, ma il centrosinistra era andato meglio in quelli territoriali), anche due voti erano decisivi per eleggere in aula il nuovo presidente: Grauso inizialmente sostenne Pili, ma poi votò contro la sua Giunta. La sfiducia arrivò per 40 voti a 39.

Alla fine fu eletto Mario Floris, ma Grauso risultò ancora decisivo quasi due anni dopo per provocarne la caduta: il 20 maggio 2001, con una lettera ai capigruppo, annunciò l’abbandono della maggioranza provocando subito uno smottamento di voti centristi. L’operazione si tradusse in un parziale risarcimento per Pili, che al termine della crisi di Giunta prese il posto di Floris. Evidentemente però il giochino delle maggioranze risicate e delle pastoie burocratiche ormai annoiava l’ex editore, che a fine 2001 si dimise dal Consiglio regionale dicendo di volersi dedicare ai suoi tanti processi. Dissolto il Nuovo Movimento, da allora Grauso si occupò di politica soltanto da spettatore.

