La stupra e filma l’aggressione 

Pisa. La conoscenza in discoteca e le avances subito dopo, fuori dal locale. Poi, dopo un bacio, il rifiuto di lei ad avere un rapporto e la furia di lui, che la stupra, la ferisce e riprende la violenza col suo telefono cellulare. I fatti sono dell’inizio di giugno, a Pontedera. Vittima della violenza ipotizzata dagli inquirenti è una ragazza di 19 anni, per l’aggressione ora un suo coetaneo è in carcere con l’accusa di lesioni gravissime e violenza sessuale. Le indagini sono scattate dopo che la giovane si è presentata al pronto soccorso della cittadina del Pisano con gravi lesioni. Immediatamente è scattata la procedura del cosiddetto “Codice rosso”, la corsia di emergenza studiata per avviare e sviluppare con la maggiore rapidità possibile le investigazioni su reati sessuali e violenze di genere.

La ragazza, ricoverata con una prognosi di alcune settimane per le ferite riportate, racconta la violenza subita al personale del commissariato. In una decina di giorni gli agenti rintracciano il sospetto, lo arrestano e scoprono che sul suo telefono è ancora conservato il filmato dello stupro. È stata la 19enne a indirizzare gli inquirenti sul suo coetaneo, rivelando il nickname utilizzato dal ragazzo sul suo profilo Instagram. Ai poliziotti sono bastati rapidi accertamenti per identificarlo e rintracciarlo: è un italiano incensurato, che vive in un altro comune del Pisano. Raccolti gli indizi, la polizia è andata a casa a prelevarlo, sequestrando anche il cellulare nel quale sono state trovate le immagini che documentano l’aggressione, consumata in un’area appartata all’esterno del locale.

«È l’ennesimo episodio che ci racconta come siamo immersi in una cultura patriarcale del possesso e della sottomissione, per la quale la donna è un oggetto a disposizione del desiderio maschile. Sradicare questa cultura è un’emergenza e lo si può fare soltanto unendo alla certezza della pena per i colpevoli un’azione di educazione alla parità e al rispetto fin dall’infanzia, nelle scuole. Non vogliamo più che le vite di noi donne siano distrutte dalla violenza maschile», commenta l’assessora regionale Alessandra Nardini.

