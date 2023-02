La studiosa Manca: «Il castello medievale fu edificato nel 1251» 

Quando fu costruito il castello di Laconi, nobile edificio situato nel Parco Aymerich? La ricercatrice laconese Oriana Manca, che da anni studia le antiche vestigia medievali, non ha più dubbi. «Durante l’ennesimo sopralluogo – spiega - sono stata attratta da una data incisa in una porzione del muro interno del castello: 1251 d.C. La data spicca solo agli occhi di un osservatore, proprio per indicare la data di costruzione dell’ala nuova del contesto storico-archeologico».

Lo studio

«La struttura più antica presente nella Corte dove sorge il castello arborense – aggiunge Oriana Manca - risale infatti a un periodo più antico, alla prima parte del IX secolo d.C., con funzioni strettamente militari, allorché fu costruita contestualmente alla chiesa bizantina di santa Sofia di Sarcidano, in agro di Teula, a 8 chilometri da Laconi. Solo nella metà del XIII secolo i giudici di Arborea decisero di costruire in una zona periferica e dominante del capoluogo della Curatoria di Valenza e Brabaxiana, un castello dalle peculiarità apparentemente anomale. La maggior parte dei castelli medievali sardi è stata edificata infatti sulla sommità di una collina, per reali ed inequivocabili motivazioni strategiche, di sicurezza».

La convinzione

Per sostenere la sua tesi, Oriana Manca precisa che: «Il castello di Laconi non sorge su un’altura, ma in una fascia calcarea, all’interno del Parco Aymerich, che in età giudicale doveva essere comunque ricca di boschi e di acqua e di animali. La sua funzione non nasceva da motivi di difesa ma residenziali: Laconi sorge in una collina, a 650 metri circa sul livello del mare. Il territorio, come detto, era ricoperto da boschi di querce, roveri, piante di alto fusto e macchia mediterranea. Ricco di acque provenienti dall’altopiano del Sarcidano che sovrastava il villaggio di Laconi e dove sorgeva a 8 chilometri di distanza l’originario nucleo abitativo».