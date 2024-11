La studentessa che si è denudaa trasferita in ospedale 

Teheran. La studentessa iraniana arrestata sabato scorso all’Università di Teheran dopo essersi tolta i vestiti in pubblico in seguito alle molestie subite dagli agenti per non aver osservato il codice di abbigliamento islamico, è stata «trasferita in un centro di cure specialistiche». Lo ha annunciato l’ambasciata dell’Iran a Parigi in un comunicato. «La studentessa in questione soffre di una fragilità psicologica ed è stata trasferita in un’ambulanza dei servizi di emergenza sociale in un centro di cure specialistiche», ha reso noto il comunicato sottolineando che si tratta di un episodio «di ordine privato». Già nei giorni scorsi l’opinione pubblica iraniana sui social ha denunciato il tentativo del regime degli ayatollah di attribuire all’accaduto motivi di instabilità mentale per minare la credibilità del gesto della studentessa che, secondo diverse fonti, si sarebbe spogliata per protesta contro l’obbligo del velo.

«Questa quantità di nudità non accettabile in alcun Paese», ha affermato la portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, parlando della studentessa. La portavoce ha anche affermato che «l’origine del problema non è la questione dell’avvertimento sull’hijab ma il fatto che la ragazza stesse riprendendo le classi».

