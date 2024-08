La struttura Antes chiude i battenti: dipendenti a casa 

La casa famiglia e la struttura semi residenziale diurna di Lanusei rischia di chiudere. Non può più beneficiare di proroghe dall’Asl Ogliastra come avvenuto negli ultimi anni. Dodici pazienti, affetti da disturbi psichiatrici, potrebbero non avere più ospitalità e altrettanti dipendenti delle strutture rischiano il licenziamento. Le figure coinvolte sono educatori, infermieri e oss. I professionisti, tutti ogliastrini e dipendenti della Cooperativa Antes che gestisce il servizio, sono in bilico e i sindacati sono sul piede di guerra. Fisascat Cisl e Uil-Fpl sollecitano un incontro urgente alla Prefettura di Nuoro, all’assessore regionale al Lavoro, Desirè Manca, al presidente della Sesta commissione Sanità in Consiglio regionale, Carla Fundoni, e al sindaco di Lanusei, Davide Burchi, per evitare l’interruzione delle attività essenziali erogate da anni. «Quanto comunicato dalla coop e da un incontro avvenuto con il direttore generale dell’Asl Ogliastra - dichiarano Sara Lorrai (Fisascat Cisl), Guido Sarritzu e Francesco Onnis di Uil-Fpl - priva il territorio di un servizio essenziale con pesantissime ripercussioni di carattere occupazionale. Per scongiurare l’attivazione della procedura di licenziamento collettiva chiediamo un fattivo intervento e un incontro finalizzato alla ricerca della più adeguata soluzione che salvaguardi livelli occupazionali e il servizio, eccellenza nel territorio regionale». Con l’interruzione del servizio i licenziamenti sarebbero inevitabili: «Siamo preoccupati per il futuro delle lavoratrici e per le ripercussioni sul territorio», aggiunge Lorrai. (ro. se.)

