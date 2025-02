La strettoia sulla Statale 293 sarà riparata entro l’estate 

La pericolosa strettoia sulla Statale 293, nel tratto tra Vallermosa e Siliqua, verrà finalmente riparata nei prossimi mesi. La buona notizia è stata diffusa dopo gli accordi intercorsi tra il sindaco Francesco Spiga, e i responsabili dell’Anas, che hanno reperito i fondi per l’esecuzione dei lavori. Al chilometro 25 della Statale, un tratto lungo cinquanta metri, da sei anni rappresenta un incubo per i residenti della zona e per un gran numero di automobilisti che percorrono l’importante arteria di collegamento.

La progettazione, l’affidamento e l’inizio lavori sono previsti entro il 30 giugno e, presumibilmente, l’opera potrebbe concludersi entro l’estate. «Dopo le ultime interlocuzioni intercorse con i tecnici dell’Anas, sembra che ormai siamo arrivati alla soluzione del problema - dichiara Spiga - Durante i vari confronti, ho sempre trovato disponibilità da parte della società titolare della strada, arrivando, dopo varie riflessioni, a una soluzione tecnica praticabile. La novità importante è che i lavori saranno eseguiti senza interrompere il traffico veicolare, attraverso corsie alternate, cercando di creare il minimo disagio a chi transita. Interrompere la viabilità in una strada come la 293, con un traffico continuo e intenso, in prevalenza di mezzi pesanti, senza avere una viabilità alternativa adeguata, costituirebbe un problema enorme».

RIPRODUZIONE RISERVATA