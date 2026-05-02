La Strega Records, un’epica musicale Show oggi a Cagliari 

Un viaggio nella memoria musicale dell’isola, tra racconti, immagini e musica dal vivo: stasera, alle 21, al Teatro Massimo di Cagliari ecco “La Strega Records Story – La prima casa discografica in Sardegna”, evento speciale inserito nel cartellone del Festival di Pasqua.

Ideato e presentato da Marcello Mazzella, lo spettacolo ripercorre la storia della Strega Records, realtà che tra il 1973 e il 1985 ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la produzione musicale nell’isola. Sul palco si alterneranno racconti, testimonianze, immagini e soprattutto musica dal vivo, in un percorso che restituisce il clima artistico e creativo di quegli anni, segnati da sperimentazione, contaminazioni e grande fermento culturale. A guidare il pubblico in questo viaggio saranno i giornalisti Giacomo Serreli, Bruno Corda e lo stesso Mazzella, in un intreccio tra narrazione e performance. L’evento coinvolgerà circa 60 musicisti, tra ex artisti della casa discografica e nuovi interpreti, insieme a un’orchestra e due cori, dando vita a una produzione di ampio respiro. Tra i protagonisti anche l’Orchestra regionale sarda Franco Oppo, che parteciperà con tre momenti performativi, contribuendo a rendere lo spettacolo ancora più articolato e ricco dal punto di vista musicale. La direzione artistica è affidata a Franco Medas, mentre la direzione tecnica è curata da Roberto De Martis.

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