La Street art di Mauro Patta trasforma la cabina elettrica 

Inaugurato ieri ad Atzara il nuovo murale realizzato dall’artista Mauro Patta nella cabina elettrica. L’opera, intitolata Gemma, raffigura alcuni dei tratti più preziosi che caratterizzano il paese ed è stata commissionata dall’associazione culturale Santa Maria 2019 con il patrocinio di Centro commerciale naturale, amministrazione comunale, comitato Santa Maria 2023 ed E-Distribuzione. «Siamo molto orgogliosi di avere inaugurato l’opera con chi ha contribuito alla sua realizzazione - dice Carmen Delogu del Comitato 2019 - è un lavoro curato in ogni dettaglio che racconta l’amore e l’orgoglio di tutti gli atzaresi per il paese». (l. c.)

