La street art colora La Pietraia  

Un grande ramo di corallo rosso sullo sfondo blu del mare impreziosisce la facciata di una casa popolare nella via intitolata al pittore del Rinascimento italiano Tiziano Vecellio. È l’opera realizzata da Luca Rancy, street artist milanese, classe 1990, che da diversi giorni si trova ad Alghero per un progetto di urban art che sta interessando il quartiere della Pietraia. Saranno tre i murales pensati per colorare il rione più popoloso e problematico della città, grazie all’estro e alla creatività del pluripremiato Luca Rancy, che ha già completato la sua opera, di Tellas (il talento cagliaritano Fabio Schirru) al lavoro per gli ultimi ritocchi al suo capolavoro che verrà inaugurato domani mattina e la talentuosa Mala (l’artista Elena Muresu), che presto si occuperà di trasformare un’altra anonima facciata in cemento.

Il progetto

L’idea è nata sei anni fa dalla Consulta Giovani, in collaborazione con il comitato di quartiere e dopo un iter lungo e travagliato si è riusciti a tradurla in realtà solo adesso. Luca Rancy, per meglio legare il suo lavoro al tessuto sociale, ha voluto fare una lunga chiacchierata con Don Potito Niolu, il parroco della chiesa di San Giuseppe, memoria storica del quartiere: «Mi sono fatto spiegare le origini della Pietraia, il clima, la gente, gli sviluppi, volevo sentire il respiro del rione». Il ramo di corallo che campeggia dalla facciata dello stabile di via Tiziano «è nello stadio di medio sviluppo, – precisa Luca Rancy – perché questo non è un rione adulto, ma si sta evolvendo per trovare la sua identità». Inizialmente l’arrivo degli street artists ha suscitato scetticismo e diffidenza tra i residenti. «Ma poi man mano che l’opera prendeva forma – aggiunge - in molti si fermavano per congratularsi, una signora si è persino commossa».

Le reazioni

Gavino Carta, presidente del comitato di quartiere della Pietraia è entusiasta del progetto. «Lo abbiamo fortemente voluto con l’obiettivo di valorizzare il quartiere, per dare un po’ di colore a quelle pareti, visto che Area non interveniva mai. La gente è molto contenta. Abbiamo richieste per altre facciate». L’assessore alla Cultura Alessandro Cocco, da fondatore della Consulta Giovani, segue il progetto da quando è nato sulla carta, nel 2018: «Un progetto di riqualificazione sofferto, e vederlo realizzato oggi è una grande soddisfazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA