La street art celebra la laguna 

Non passa inosservata l’opera realizzata dall’artista antiochense Derf, Nicola Obino. Ha scelto un “ciu” la barca tradizionale usata dai pescatori della laguna di Sant’Antioco per quella che da sempre è definita piccola pesca, realizzata in uno sfondo marino che inevitabilmente colpisce tutti coloro che hanno modo di passare li davanti, tra via Polo e via Borsellino.

Forme e colori che appartengono alla cultura antiochense con uno spacato di laguna riflesso sul muro. L’opera è stata realizzata con la direzione dell’artista di fama internazionale Giorgio Casu. L’opera si inserisce nel progetto Museo Diffuso Isola di Sant’Antioco, fortemente voluto dall’assessore alla cultura Luca Mereu: «Il progetto Museo Diffuso con l'opera di street art dell'artista, pittore e writer antiochense Nicola Obino lo considero un capolavoro e, certamente, l'opera di abbellimento e valorizzazione artistica della nostra Sant'Antioco non finisce qui«. Anche il luogo scelto per la realizzazione di un vero e proprio quadro a cielo aperto ha accolto il parere favorevole dei più. Si tratta infatti di un passaggio obbligato per studenti e automobilisti.

