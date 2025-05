La strategia vaticana e i “ponti” firmati Parolin 

CITTÀ DEL VATICANO. Da subito Papa Leone XIV ha chiesto la fine di ogni conflitto, un messaggio esplicito alle cancellerie mondiali, e ha cominciato a costruire il suo primo obiettivo dichiarato: una «pace disarmata e disarmante». Tessere rapporti e costruire ponti diplomatici è dunque un imperativo per il nuovo Pontefice che già domenica dopo il Regina Coeli, in cui ha chiesto una pace «autentica, giusta e duratura» per l’Ucraina e un cessate il fuoco per Gaza, ha avuto una telefonata con Volodymyr Zelensky, che lo ha invitato a Kiev. Intanto un’occasione di incontro con la gente ucraina che vive a Roma ci sarà già domani, quando Prevost incontrerà i rappresentanti di tutte le Chiese orientali, compresa la greco-cattolica ucraina. Poi riflettori sull’incontro del 16 con il corpo diplomatico e sulla messa di inaugurazione del pontificato, che richiama in Vaticano leader da tutto il mondo. Se alle esequie di Bergoglio si registrò il disgelo Trump-Zelesnky, Leone punta a un “remake”, con l’aiuto del cardinale Pietro Parolin che è stato confermato come segretario di Stato ed era stato l’architetto di quel faccia a faccia. Nella mappa di Prevost c’è poi il viaggio in Turchia per i 1700 anni dal Concilio di Nicea: giorni fa era stato avvistato in Vaticano il presidente turco, Recep Erdogan, che sta assumendo di nuovo un forte ruolo nei negoziati Mosca-Kiev.

RIPRODUZIONE RISERVATA