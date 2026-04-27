VaiOnline
Serie D.
28 aprile 2026 alle 00:22

La straordinaria stagione del Monastir  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

En plein delle sarde alla penultima giornata di campionato, che certifica la salvezza aritmetica per Budoni e Costa Orientale Sarda, a segno 1-0 in trasferta rispettivamente contro Flaminia e Valmontone, e un incredibile terzo posto per il Monastir. La matricola campidanese batte in casa la Nocerina 1-0 e con 50 punti conquista il gradino più basso del podio del girone G, dietro alle inarrivabili Scafatese e Trastevere, nei playoff. Il traguardo piace anche al Latte Dolce, che col 4-2 rifilato a Sassari al fanalino di coda Cassino si porta a -1 dalla zona promozione, mentre all’Olbia, che domenica ha sconfitto l’Anzio 2-1 nello scontro diretto del Nespoli, per assicurarsi i playout serve ancora un punto.

Lo scenario

Tra i bianchi, terzultimi a quota 35, e la tredicesima in classifica, che è oggi l’Ischia, ci sono 5 punti. Ma se a fine campionato il divario dovesse superare le 7 lunghezze lo spareggio non ci sarebbe, i campani sarebbero salvi e l’Olbia in Eccellenza.

Ebbene, quel punto i galluresi proveranno a strapparlo domenica prossima al Cos (che con 45 punti alla stagione non ha più molto da chiedere) nella consapevolezza che anche in caso di vittoria il playout lo giocheranno in trasferta. Per l’altra gallurese è, invece, già festa grande. Con 44 punti il Budoni, tornato in D 12 mesi fa, è a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, un risultato insperato fino a qualche settimana fa, e si prepara a chiudere in bellezza in casa contro il Latte Dolce, che a quota 47 è però in corsa per i playoff e non farà sconti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un colpo salvezza

Atalanta sconfitta 3-2: straordinaria doppietta di Mendy, gol partita di Borrelli 
l Nello sport
Il delitto di Monserrato.

Villacidro, palloncini e fumogeni per l’ultimo saluto a Leonardo

l Carta, Cucca, Serreli
All’aperto.

In Ogliastra da tutta Europa

Giampaolo Porcu
Cronaca

Giallo di Tortolì, morto l’uomo pestato a sangue

Giampaolo Ferrai, 62 anni, era in coma da diciannove giorni 
Roberto Secci
Cronaca

«Chi ha ucciso Leonardo Mocci si deve pentire»

Il prete si rivolge all’assassino Palloncini bianchi per l’ultimo saluto 
Angelo Cucca
La crisi

L’Iran: «Apriamo Hormuz, poi colloqui sul nucleare»

A Washington vertice nella Situation Room: «Teheran non può dotarsi di armi nucleari» 
La festa

Sa Die, la Sardegna al centro del mondo

Da oggi a Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche: «L’Ue pensi alle isole» 
Alessandra Carta