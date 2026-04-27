La straordinaria stagione del Monastir  

En plein delle sarde alla penultima giornata di campionato, che certifica la salvezza aritmetica per Budoni e Costa Orientale Sarda, a segno 1-0 in trasferta rispettivamente contro Flaminia e Valmontone, e un incredibile terzo posto per il Monastir. La matricola campidanese batte in casa la Nocerina 1-0 e con 50 punti conquista il gradino più basso del podio del girone G, dietro alle inarrivabili Scafatese e Trastevere, nei playoff. Il traguardo piace anche al Latte Dolce, che col 4-2 rifilato a Sassari al fanalino di coda Cassino si porta a -1 dalla zona promozione, mentre all’Olbia, che domenica ha sconfitto l’Anzio 2-1 nello scontro diretto del Nespoli, per assicurarsi i playout serve ancora un punto.

Lo scenario

Tra i bianchi, terzultimi a quota 35, e la tredicesima in classifica, che è oggi l’Ischia, ci sono 5 punti. Ma se a fine campionato il divario dovesse superare le 7 lunghezze lo spareggio non ci sarebbe, i campani sarebbero salvi e l’Olbia in Eccellenza.

Ebbene, quel punto i galluresi proveranno a strapparlo domenica prossima al Cos (che con 45 punti alla stagione non ha più molto da chiedere) nella consapevolezza che anche in caso di vittoria il playout lo giocheranno in trasferta. Per l’altra gallurese è, invece, già festa grande. Con 44 punti il Budoni, tornato in D 12 mesi fa, è a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, un risultato insperato fino a qualche settimana fa, e si prepara a chiudere in bellezza in casa contro il Latte Dolce, che a quota 47 è però in corsa per i playoff e non farà sconti.

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