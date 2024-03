La strana coppia Makoumbou-Deiola 

Uno è un intoccabile di Ranieri, che da quando è sbarcato per la seconda volta a Cagliari lo ha escluso solo una volta, ma non certo per scelta tecnica, l'altro è il rossoblù più sottovalutato, ma anche quello a cui tutti gli allenatori, nel momento del bisogno, si aggrappano, ricevendo l'aiuto sperato. Uno è Antoine Makoumbou e l'altro è Alessandro Deiola, la strana coppia del centrocampo rossoblù su cui il tecnico ha costruito il rilancio del Cagliari in chiave salvezza.

La strana coppia

Nella gara con la Salernitana, Makoumbou è stato spesso “vittima” dei rimproveri di Ranieri, tra posizioni sbagliate in fase di non possesso, tocchi di troppo e retropassaggi. Eppure l'ex Maribor è un pallino del tecnico romano, che a lui non rinuncia mai. Play o mezzala, Antoine ha sempre trovato spazio nel Cagliari. Basti pensare che nelle 55 partite con Sir Claudio in panchina, Makoumbou ne ha giocate ben 52, tutte da titolare e quasi tutte dal primo all'ultimo minuto. Tre sole assenze, due forzate per squalifica e una, quella dell'ultima giornata della stagione regolare in B, a Cosenza, per “dribblare” una pericolosa diffida in vista dei playoff. Deiola, invece, nelle stesse 55 partite, ha totalizzato 35 presenze, 13 delle quali da subentrato, soprattutto da mezzala di inserimento e combattimento. Fino a quando, contro la Lazio, Ranieri si è giocato la carta del centrocampo a quattro, col doppio mediano. Messo a riposo Prati, con Sulemana infortunato, ecco la coppia formata da Makoumbou e Deiola. Che nelle ultime cinque uscite non è stata più toccata, 450 minuti, più recuperi vari, sempre in campo. E il Cagliari, dopo il ko contro i biancocelesti, si è messo a correre.

L'incastro

Compiti semplici, perché «ognuno deve fare il suo, niente di più», ha sottolineato Ranieri. E così ecco la soluzione sulla mediana. Makoumbou recupera palloni in quantità industriale (con 138 è ventiduesimo nella classifica di specialità) e poi cerca la giocata in verticale, anche se ancora troppo spesso si lascia andare a un tocco in più che fa venire i brividi in panchina e sugli spalti. La sublime leggerezza del congolese viene completata dalla legna che Deiola porta costantemente a casa. Tanta corsa e grinta, la fascia da capitano sul braccio a regalare energie supplementari e la voglia di mantenere il Cagliari in Serie A che elargisce a piene mani a tutti i compagni. Il centrocampista sangavinese tiene a freno le incursioni senza palla per dare equilibrio al reparto e proteggendo la linea difensiva, meno esposta agli spifferi avversari. Con un cruccio, il gol. Perché Deiola ne ha segnati 7 nelle ultime due stagioni, ma è ancora a secco in questo campionato. «Sarebbe ora», ha scherzato Ranieri giovedì in conferenza stampa. Anche se poi all'unico sardo titolare del Cagliari chiede altro. Come i suoi predecessori, che nella difficoltà si sono affidati a lui. E infatti il brutto anatroccolo del centrocampo rossoblù ha totalizzato 157 presenze col Cagliari e 124 in Serie A (comprendendo anche Spezia e Lecce). Ma ora conta solo salvare la squadra del cuore.

