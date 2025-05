Simona De Francisci conduce la puntata de “La Strambata” in onda stasera alle 21 su Videolina. Tra gli ospiti: Riccardo Spignesi con le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it; Giuseppe Meloni con la bufera in Sardegna sui farmaci oncologici agli over 80; Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe con l’Italia a due velocità: il Sud resta indietro su prevenzione e screening; Lele Casini con il futuro del Cagliari: tra investimenti e ritiro estivo; Pietro Simon, figlio di Anton Simon Mossa, con l’eredità paterna; Enzo Asuni con Cagliari fuori dal dibattito? Il Referendum 2025 (quasi) non si discute in città.

