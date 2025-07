In viaggio con i nostri animali (quali precauzioni adottare), i libri da leggere sotto l’ombrellone, dai thriller ai romanzi rosa alla cronaca, il “cartellone” estivo e cosa ci aspetta in giro per la Sardegna dal nord al sud dell’Isola fra spettacoli di musica, danza, teatro e animazione. E poi la politica regionale, gli aggiornamenti sul Cagliari, l’attualità e naturalmente la musica a “La Strambata”, oggi alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

RIPRODUZIONE RISERVATA