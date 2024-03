“La Strambata” 

Arriva in tv una nuova puntata della “Strambata”. Con Massimiliano Rais, lo storico della Scienza Giancarlo Nonnoi che ha curato la trascrizione del manoscritto di Michele Antonio Plazza, primo vero trattato di botanica sul mondo vegetale della Sardegna. L’archeologo Giorgio Murru, insieme ai registi Nicola Castangia e Andrea Fenu, presenta il film sull’area megalitica di Saint Martin de Corléans che ha trionfato alla sesta edizione di Firenze archeofilm. Di un progetto per la formazione per gli insegnanti si parlerà con le docenti Sara Gambarau e Giovannamaria Maloccu. L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Michele Padovano racconta la sua odissea giudiziaria che si è conclusa, con l’assoluzione, dopo 17 anni di tormenti. Appuntamento alle 12.30 su Radiolina e alle 21 su Videolina.