Ricca la puntata di oggi de “La Strambata” in onda su Radiolina e, alle 21 anche su Videolina. In occasione della Giornata Mondiale dei Consumatori, focus sui diritti dei consumatori, spesso violati dalle grandi compagnie commerciali in diversi ambiti, dall’energia ai trasporti. Ne parlano il presidente di Adiconsum Sardegna Giorgio Vargiu e la presidente di Federconsumatori Sardegna Eliana Cara.

Spazio anche all’attualità del giorno con il commento del vicedirettore de L’Unione Sarda Massimo Crivelli. Alla “Strambata’’ si parlerà anche del Rally del Sulcis con Giacomo Spanu, presidente della Scuderia Mistral Racing e Gabriele Deidda, membro del direttivo. Conduce Egidiangela Sechi (nella foto).