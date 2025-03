Un’ampia carrellata sui fatti che hanno caratterizzato la giornata in Sardegna e nel mondo ma anche tanti ospiti per dare profondità alle cronache politiche e locali. Questo è il piatto forte del programma “La Strambata”, come sempre in onda nell’ultima parte della mattinata di Radiolina, come di consueto in diretta dalle 12.30 sino alle 14. A condurre la trasmissione saranno i giornalisti dell’Unione Sarda Giulio Zasso e Michele Ruffi, nella foto .

