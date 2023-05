“La Strambata” con Stefano Birocchi 

Oggi si celebra La giornata della legalità per commemorare le vittime della strage di Capaci (Palermo - 23 maggio 1992). La testimonianza di Pino Tilocca, ex sindaco di Burgos, figlio di Bonifacio, ucciso in un attentato nel 2004, aprirà la puntata odierna de “La Strambata”, il alle 12.30 su Radiolina condotto da Stefano Birocchi (nella foto) . Con Giampiero Farru, referente di Libera per la Sardegna, si parlerà anche di “E!State Liberi!”, i campi estivi di Impegno e Formazione sui beni confiscati alle mafie.