Il caso dell'insegnante sarda Ilaria Salis in carcere a Budapest da quasi un anno sarà in primo piano a “La Strambata”, in onda questa mattina dalle 12.30 su Radiolina.

Con il giornalista Stefano Birocchi (nella foto) si parlerà anche dell’appello dell’Ordine dei medici di Sassari per frenare l’assalto spesso ingiustificato ai pronto soccorso. Infine, spazio al Capodanno speciale organizzato dal parroco di Siddi, don Samuele Aru.

