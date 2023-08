Ferragosto da record per il traffico passeggeri nell’Isola ma sull'andamento della stagione pesano il turismo sommerso, i prezzi pazzi e i troppi disservizi. sono questi i temi principali della puntata di oggi de “La Strambata” in onda dalle 12.30 su Radiolina sia in Fm che in streaming che su Alexa.

Tra gli ospiti del giornalista Stefano Birocchi (nella foto) , la travel blogger Anna Pernice e l’assessore al regionale al Turismo Gianni Chessa.

RIPRODUZIONE RISERVATA