“La Strambata”  con Ruffi e Zasso 

Nuovo appuntamento della “Strambata” oggi a Radiolina con Michele Ruffi e Giulio Zasso (nella foto) : microfoni aperti dalle 12.30 alle 14, spazio ad argomenti di attualità, interviste, approfondimenti sui temi di maggior impatto sulla Sardegna (ma non solo) degli ultimi giorni. Durante la trasmissione sono previste le incursioni dei giornalisti del sito Unionesarda.it e di Videolina per gli aggiornamenti sulle notizie più importanti della giornata.