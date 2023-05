Il commento alla partita di andata dei playoff tra Cagliari e Parma, il progetto Cagliarinbus che prevede uno sconto del 90% sul prezzo dell’abbonamento a chi viaggia in autobus ma anche il punto sul meteo. Sono alcuni degli argomenti di cui si occuperà Fabio Manca (nella foto) nella puntata odierna de “La Strambata”, in programma dalle 12,30 alle 14 su Radiolina. Come di consueto gli ascoltatori potranno interagire su whatsapp attraverso il numero 340 8715015.

