Sarà Manu Invisible l’ospite di Lorenzo Paolini e Mariella Careddu a “La strambata”, in onda oggi dalle 12.30 alle 14 su Radiolina e, in replica, a partire dalle 21 su Videolina. L’artista mascherato, originario di San Sperate, racconterà gli inizi della sua carriera fino all’affermazione in campo nazionale e internazionale: numerosi i riconoscimenti per un percorso artistico nel quale le opere sono servite spesso per divulgare temi di carattere sociale.

