La strage sul lavoro non finisce mai 

NAPOLI. Ancora morti sul lavoro. In 24 ore tre operai hanno perso la vita tra la provincia di Napoli e quella di Siracusa, nei cantieri edili, e un altro uomo è morto nell’Agrigentino mentre era alla guida del suo trattore.

Precipitati

A Lettere, pochi chilometri da Napoli, un operaio di 57 anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale è in allestimento un cantiere edile. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata, in via Depugliano, dove sono intervenuti i carabinieri. L'altra vittima, sempre nel Napoletano, a Casalnuovo, è un operaio 60enne: è stato trasportato presso la clinica Villa dei fiori di Acerra, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri, che indagano per ricostruire la dinamica. La terza morte è in un cantiere edile a Floridia, nel Siracusano: vittima un 59enne, dipendente della ditta che si stava occupando dei lavori sul tetto: si è verificato un cedimento, l’operaio è caduto ed è stato poi stato travolto dal materiale. È invece accaduto il Primo Maggio, festa dei lavoratori, l’incidente che vicino ad Agrigento è costato la vita a un 64enne, Mario Mondello, caduto in un laghetto artificiale quando il suo trattore si è ribaltato.

«Risparmi criminali»

«Sono oltre 350 in tutto il Paese e 12 in Campania in questo primo scorcio del 2024 i lavoratori deceduti mentre erano impegnati nelle loro attività. Lo ripetiamo a gran voce, bisogna fermare questa mattanza», dice Nicola Ricci, spiegando che queste morti «confermano l’inadeguatezza delle normative in vigore e la necessità di fermare questo assurdo sistema degli appalti a cascata, che deresponsabilizza le singole aziende e manda in tilt il lavoro degli ispettori impegnati nell’individuazione dei colpevoli di questa strage». Chiede di «fermare l’illegalità, la criminalità che spesso si insinua nei sub appalti o in alcune realtà aziendali» Giovanni Sgambati, segretario Uil Campania, mentre secondo i sindacati degli edili Feneal-Uil Filca-Cisl Fillea-Cgil di Napoli, «la competizione spuria, la mancata applicazione di norme contrattuali, la mancanza di formazione sono tutti elementi che attentano alla vita delle persone». E per il capogruppo dem in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, «le imprese italiane devono capire che la sicurezza è un investimento, non un costo. Risparmiare sulla vita delle persone è una scelta criminale».

RIPRODUZIONE RISERVATA