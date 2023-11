«La strage nelle strade deve fermarsi» 

Quattro insieme, tutti giovanissimi, pochi mesi fa in viale Marconi. E poi la direttrice del carcere di Nuoro, assieme a un ispettore della Polizia penitenziaria. Sono le due più grandi sciagure stradali dei tempi recenti in Sardegna, e quelle vittime sono state seguite da diverse altre, in una strage senza fine che ha portato un centinaio di morti nell’Isola quest’anno.

Appello alla prudenza

Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, ha deciso che a dati come questi non ci si può, e nemmeno si deve, rassegnare. Per questo ieri mattina, in occasione della Giornata delle vittime della strada, ha organizzato un forum con i comandanti regionali di Polizia stradale e Carabinieri, il questore di Cagliari e il dirigente della Polizia locale di Cagliari. E impressiona il fatto che le strade diventino sempre più sicure, grazie ai miglioramenti dei percorsi, ma i morti continuino a essere tanti. Si è individuato il motivo: l’abuso di alcol e droga (e la movida cagliaritana) dà un pesante contributo, su questo versante, e il vizio di guidare con lo sguardo sullo smartphone, con il quale si leggono e inviano messaggi, invece che sulla strada è letale. In quest’ultimo caso, le vittime sono spesso pedoni e le forze dell’ordine che, quando rilevano l’incidente, nemmeno trovano i segni di una frenata. Occhio non vede, piede non preme il pedale e si finisce col chiamare l’agenzia funebre.

Il procuratore generale

Luigi Patronaggio ricorda che il codice della strada avrà presto sanzioni più pesanti per l’omicidio stradale, «ma non basta. Questo forum vuole essere un messaggio di educazione civica», affidato a stampa, radio, tv e siti d’informazione. E ricorda, Patronaggio, che non solo i pedoni, ma anche i ciclisti sono a rischio sulle nostre strade dove tutti guidano ma non tutti guardano dove vanno, o sono psichicamente in grado di farlo. Basta a volte un secondo, per stroncare una o più vite.

Le forze di polizia

«Se il procuratore generale», sospira il questore di Cagliari, Paolo Rossi, «decide di fare un focus, significa che la situazione è grave. La stretta normativa sui comportamenti al volante era necessaria, ma anche le famiglie devono intervenire sui loro ragazzi. Noi continueremo a farlo con i controlli, compresi etilometro e pattuglie con medici della Polizia di Stato per la parte degli stupefacenti». Il generale Stefano Jason, comandante della Legione sarda dei carabinieri, continuerà a mettere in campo contro le stragi stradali le pattuglie delle 277 stazioni che esistono nei 377 Comuni sardi: «Ma in parallelo continueremo ad avere con i giovani atteggiamenti formativi sulla prudenza nelle strade». È una delle principali attività della Polstrada, come ricorda Giovanni Marziano, comandante regionale: «Al nostro etilometro risulta positivo il 6 per cento dei conducenti: non è poco». Gianbattista Marotto, dirigente della Polizia locale di Cagliari, assieme al tenente Nicola Ambrosini ribadisce che «i controlli si svolgono ogni giorno, ma ha poco senso se non si fa educazione stradale. Teniamo sotto controllo soprattutto l’Asse mediano (729 incidenti l’anno scorso), viale Marconi (562) e viale Monastir (634)».

