VaiOnline
Caserta.
21 settembre 2025 alle 00:16

La strage  nella cisterna: «Errore umano» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

CASERTA. Il giorno dopo la tragedia, scatta l'ora delle indagini e dell'accertamento della verità da parte della magistratura sull'incidente costato la vita a tre lavoratori dell'azienda di stoccaggio rifiuti Ecopartenope, nell'area industriale di Marcianise (Caserta). La procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha infatti aperto un fascicolo di reato per omicidio colposo plurimo, e ha disposto il sequestro dell'azienda. I tre, il titolare dell'azienda Pasquale De Vita di 51 anni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ciro Minopoli di 50 anni e l'operaio 64enne Antonio Donadeo, sono stati uccisi dall'onda d'urto provocata dalla deflagrazione del silos di oli esausti, dove stavano effettuando manutenzioni. Dalle informazioni raccolte è emerso che i tre stavano realizzando lavori di saldatura ad una sonda che misura il livello di riempimento del serbatoio, per cui è probabile che l'esplosione sia stata generata da una scintilla entrata in contatto con i gas nocivi prodotti dagli oli esausti. Un errore umano?

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda