La strage familiare: «Ho pensato di ucciderli la notte dopo la festa» 

Milano. Mentre il padre festeggiava i 51 anni con la famiglia lui aveva in testa la strage che avrebbe compiuto qualche ora dopo, quasi alle due del primo settembre. «È stata la sera della festa che ho pensato di farlo, non avevo ancora ideato il piano, però avevo pensato di usare il coltello perché era l'unica arma in casa», ha messo a verbale, davanti alla giudice, il 17enne che con 68 coltellate ha ucciso il papà, la mamma e il fratello di 12 anni nella villetta di Paderno Dugnano, nel Milanese. «Se ci avessi pensato di più non l'avrei mai fatto», ha detto ieri nell’interrogatorio di un'ora e mezza nel carcere minorile Beccaria di Milano. La gip Laura Margherita Pietrasanta ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare detentiva, con la possibilità di trasferimento anche in altro penitenziario minorile.

La giudice evidenzia la «singolare ferocia e l'accanimento nei confronti delle vittime», la «preordinazione dei mezzi» e la «propensione a cambiare e aggiustare la versione dei fatti», oltre che la «pericolosità sociale e l’incapacità a controllare gli impulsi». Ovvio il pericolo di reiterazione del reato, ossia che possa ancora uccidere, e la conferma del quadro accusatorio, con l'imputazione di triplice omicidio pluriaggravato e premeditato.

Ma la premeditazione, per l'avvocato Amedeo Rizza, non regge e la gip riporta anche la prima versione: il ragazzo aveva sostenuto che ci pensava almeno dal giorno prima. Per il movente, le parole del giovane girano attorno a quel malessere per il quale lui voleva trovare una «soluzione».

