«La strage di Sinnai legata al sequestro? Sono solo fantasie» 

Inviato

Roma. Dal 1974 al 1983 Giuseppe Boi frequentò Cuile is Coccus, lo stazzo gestito da Gesuino Fadda. «Lui aveva le pecore, io le capre». I rapporti erano «buoni». Nel gennaio 1991 in quell’ovile alle pendici del Serpeddì tra Sinnai e Burcei furono ammazzate tre persone: lo stesso Gesuino, il figlio Giuseppe e il pastore Ignazio Pusceddu. Così Boi fu chiamato dalla famiglia Fadda, «disperata», per chiedere aiuto a “zio Beppe”. Che arrivò.

In Appello

In Corte d’appello a Roma, nel processo di revisione dell’ergastolo inflitto a Beniamino Zuncheddu quale responsabile di quell’eccidio, Boi risponde alle domande del pg Francesco Piantoni, dei giudici e degli avvocati Mauro Trogu (difensore del condannato), Alessandra Maria del Rio e Rossana Palmas (di parte civile) spiegando come e perché decise di aiutare i Fadda dopo la strage. Non una deposizione irrilevante, perché è la stessa persona condannata per il sequestro dell’imprenditore Gianni Murgia di Dolianova, episodio che oggi la Procura generale ritiene strettamente connesso al triplice omicidio, avvenuto perché le vittime avrebbero avuto un ruolo nel rapimento (ottobre 1990): per aver visto inconsapevolmente il passaggio dell’ostaggio o per aver fatto parte in qualche modo della banda.

Ma l’ex allevatore, 75 anni, collegato dalla stazione dei carabinieri di Dolianova, bolla come «fantasie» le tesi investigative, sostiene che nelle discussioni su cosa potesse essere accaduto «si parlava del problema delle vacche» (gli sconfinamenti tra vicini di pascolo, i litigi e le bestie uccise) e nega di essere stato confidente del giudice istruttore Luigi Lombardini, che si serviva di informatori coinvolti nella vicenda Murgia. Ma in due ore di deposizione i suoi non ricordo e le risposte ritenute evasive dalla Corte hanno provocato l’intervento del presidente che, infastidito, ha rimandato eventuali valutazioni su quel comportamento a fine processo.

I rapporti

Boi ha ricordato di essere andato via da Cuile is Coccus «nel 1983» e di esservi tornato dopo la strage perché «interpellato dalle figlie di Gesuino, che non sapevano a chi rivolgersi. Le pecore erano senza acqua e cibo da giorni. L’azienda era in abbandono, una volta mancavano all’appello circa 160 pecore andate a pascolare altrove. Ma avevo dato la mia parola». Lui arrivò «al massimo una settimana dopo» gli omicidi. Fu allora che conobbe Mario Uda, il poliziotto che fece le indagini, il quale gli fu presentato da Maria Fadda, una delle figlie di Gesuino, come suo cugino di Busachi. «Ci sarebbe da fare un libro su di lui. I primi due giorni voleva sapere se avevamo sistemato il bestiame, dal terzo se avessimo saputo qualcosa dell’accaduto. Gli dissi che non avevo tempo, da un mese cercavo di raggruppare il bestiame. E lì era come Hiroshima: erano spariti tutti». Quando scoprì la sua identità, «ad aprile del 1991», non fu contento: «Farsi vedere in quegli ambienti con un investigatore era pericoloso. Potevano ucciderti».

I banditi

Il collegamento tra la strage e il sequestro Murgia (per il quale è stato condannato «da innocente») è inesistente: «Nulla a che fare». Il suo ruolo di confidente di Lombardini è inventato. «Mai stato». Mentre Giovanni Cuccuru, a sua volta condannato per il rapimento e col quale si frequentava, lo era: «C’erano chiacchiere, gliene parlai. Non nel dettaglio». Sapeva dei problemi dei Fadda con i vicini Mulas, i quali in una lettera anonima furono indicati come veri responsabili dei delitti, e Maria Fadda «sospettava» di un loro possibile legame con l’eccidio.

Poi la Corte dà appuntamento al 9 gennaio per sentire quattro testimoni e procedere al confronto tra Uda e il pastore Paolo Melis, indicato (lui nega) quale fonte confidenziale che indicò Zuncheddu come omicida.

