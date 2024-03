La strage al concerto, a Mosca (le vittime accertate sono 143), spaventa il mondo per le possibili reazioni russe. «Abbiamo preso i quattro terroristi», ha tuonato Putin, «fuggivano verso l’Ucraina». L’Isis continua a rivendicare l’attacco e mostra le foto degli attentatori. Perplessità in Russia per l’allarme terroristico lanciato dagli Stati Uniti e apparentemente ignorato dai servizi segreti interni.

