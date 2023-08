La strage di Buggerru  rivive a teatro con Eva e Petra 

Eva e Petra erano lì, quando i soldati fecero fuoco sui minatori in rivolta, una domenica di settembre del 1904. La strage di Buggerru, un significativo pezzo di storia sarda, raccontato nello spettacolo Eva e Petra andrà in scena oggi alle 21.45, al piazzale Multipiano. L'attore Fabrizio Passerotti della compagnia teatrale I Girasogni nel suo monologo riproporrà l'infausta vicenda che nel 1904 vide perire quattro minatori in sciopero e in seguito alla quale ebbe luogo il primo sciopero generale nazionale e il primo in Europa. Lo spettacolo è inserito nel progetto Lib(e)ri, promosso dal Sistema bibliotecario integrato del Nord Ogliastra e organizzato dalla cooperativa sociale Schema Libero.

