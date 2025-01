La strage delle serrande abbassate nel centro storico cittadino è sempre più evidente. Negozi storici spengono le luci e abbandonano il cuore della città, e nessuno occupa quel vuoto lasciato. Come un effetto domino, serranda dopo serranda, una vetrina dopo l'altra, la città si spegne lasciando spazio alla desolazione.

Solo un ricordo

La folla che si riversa al corso Garibaldi, i sacchetti di carta ricchi di abbigliamento nuovo e oggettistica che dondolano stretti dalle mani dei nuoresi sembrano ormai un lontano ricordo. Nemmeno le svendite di fine stagione sembrano attirare i clienti nei negozi, che rimangono desolatamente vuoti. Ci si incontra in pochi luoghi, sempre i soliti, quelli che ancora resistono alla crisi e boccheggiano nella speranza di riuscire a pagare almeno l'affitto del locale ogni mese.

Momento difficile

L'ambizione, per le aziende cittadine, è quella di riuscire almeno a pareggiare i conti; sarebbe già un segno di speranza. Non è così, quattro aziende su dieci chiudono ogni anno alla velocità della luce, e non solo in centro, ma anche spostandosi verso la periferia e nella zona industriale di Prato Sardo.

La Confcommercio

L'allarme arriva da Confcommercio e Confesercenti che descrivono all’unisono un quadro in continua depressione.

Fra l’assalto del commercio on line, del moltiplicarsi dei centri commerciali e la crisi economica c’è poco da stare allegri. «La situazione è tale e quale, se non peggiore, a quella che denunciamo, inascoltati, da tempo - dice con estrema convinzione Antonio Cambedda, esponente di Confcommercio - Le nuove esigenze di vendita impongono delle metrature che in genere non si trovano al centro storico. Essendo Nuoro una piccola cittadina di alta collina non si può pensare che lo shopping si possa fare a piedi, in particolare in piena stagione invernale. Tra chiusure del traffico e mancanza di parcheggi, una crisi nazionale, le aziende non reggono più. Nessuno sostituisce le aziende storiche, e la crisi si fa sentire. E non parliamo poi di scelte delle amministrazioni passate, che hanno pensato che per agevolare il commercio bastasse chiudere delle vie e piazzare due o tre piantine che non portano nulla di produttivo per le attività, né agevola chi viene dai paesi. E poi i parcheggi in centro costano il doppio: oltre al danno la beffa; nessun vantaggio. Percorrere il Corso fa venire il malumore. E di questo passo si andrà sempre peggio. Siamo dinanzi a una tragedia. L'unico dato positivo è che in Sardegna rispetto alla media nazionale le donne aprono più aziende. Aggiungo, poi, che l'unica speranza che ci resta è forse l'Einstein Telescope».

L’ultima speranza

La pensa allo stesso modo Roberto Cadeddu di Confesercenti che afferma: «Speriamo in ET. Perché il territorio si sta spopolando e non vi è una nuova strategia. Il centro storico simboleggia purtroppo, allo stato attuale, la crisi profonda di questo territorio. Il pericolo che si pone è che Nuoro diventi davvero una città desertificata. Perché quelle vetrine illuminate danno sicurezza, ma se c'è buio tutto si degrada. Abbiamo sicuramente bisogno di una legge speciale sulle zone interne. Dobbiamo porci il problema di cosa diventa una città dove non c'è più offerta commerciale, né vetrine da guardare. Inoltre servirebbe una "persuasione" nei confronti dei nostri cittadini affinché vivano di più la città. Se uno non esce a guardare le vetrine non beve neanche il caffè, è un cane che si morde la coda. I cittadini devono riuscire a capire che una città senza negozi è una città destinata a morire e a spopolarsi. Serve un dibattito forte, se si vuole restare vivi».

