La strage delle giovani sulle strade 

La vita di una grande promessa dello sport è stata spezzata in un tragico incidente stradale. A Salisburgo è morta, mentre era era sulla sua bicicletta, Julia Marie Gaiser, 24enne di Bressanone, stella del pattinaggio artistico azzurro. Julia Marie da tempo si trovava nella città austriaca per gli studi universitari. La giovane stava pedalando sulla ciclabile lungo una strada molto trafficata, quando nei pressi di un incrocio è stata travolta da un camion che stava svoltando a destra. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione la ragazza è deceduta sul posto.

Polemica

Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest che è però risultato negativo. Ma immediate sono scattate e sono ancora in corso le indagini delle autorità austriache per stabilire la dinamica dell'incidente che si aggiunge alla lunga lista di tragedie della strada causate dal angolo morto dei camion.

Lo specchio retrovisore laterale, infatti, non copre completamente la zona di manovra del mezzo pesante. Un incidente con la stessa dinamica e lo stesso tragico esito era avvenuto nel 2022 a Bolzano. Bressanone è in lutto per la morte della giovane e si stringe intorno ai genitori Markus ed Elke. La giovane promessa del pattinaggio aveva iniziato l'attività con il Wintersportverein Brixen. Ha poi deciso, come fanno molti atleti altoatesini, di gareggiare per i colori dell'Austria partecipando a quattro campionati nazionali austriaci. Per il sindaco di Bressanone Andreas Jungmann, «si tratta di una grande perdita, soprattutto per il mondo dello sport».

Mistero

A Trieste invece una giovane di 25 anni, Marta Gianelli, residente in provincia di Milano, è morta all'istante travolta da una Jeep a Trieste. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì, dopo le 22,30 ed è stato violentissimo: la Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita dopo l’impatto non avrebbe frenato e la ragazza è stata sbalzata per oltre una decina di metri. In quel tratto la strada è molto illuminata, la Polizia locale sta dunque ancora operando per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Alla guida della Jeep c'era un uomo, residente a Trieste. Si presume che l'uomo alla guida, un cinquantenne del posto, abbia visto la giovane all'ultimo momento. Sotto choc, è risultato negativo ai controlli dell'alcoltest.

Pirata

Nella stessa notte un'altra giovane di 23 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro tra due auto a Trezzano sul Naviglio nel Milanese: secondo una ricostruzione, una Volkswagen è finita contro una Peugeot con alla guida la 23enne poi trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano. All'arrivo dell'ambulanza e delle forze dell'ordine l'altra vettura era vuota. Chi guidava e chi, eventualmente era al suo fianco a bordo, ha fatto perdere le tracce. Nel controllo del veicolo i carabinieri hanno trovato munizioni da caccia.

