La strage delle donne: 83 femminicidi nel 2023 

Sono 83 i femminicidi commessi in Italia quest’anno, quasi uno ogni quattro giorni. Con quello di Giulia Cecchettin si allunga la lista delle donne uccise in ambito familiare. Stando ai dati diffusi dal Viminale - e aggiornati al 12 novembre - in Italia sono stati registrati in totale 285 omicidi, con 102 vittime donne, 82 delle quali uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 53 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner.

Con l'omicidio in Veneto il numero totale delle vittime femminili raggiunge quota 103, due in più rispetto allo scorso anno, mentre i femminicidi passano dagli 88 del 2022 agli 83 del 2023. In aumento, invece, il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 51 diventano 54.

Prima di Giulia il 1° novembre la 66enne inglese Michele Faiers Dawn venne trovata morta nella propria abitazione a Casoli, in Abruzzo. Gli esami medici appurarono che fu uccisa da sette coltellate. Per l'omicidio è stato arrestato il compagno, il 74enne Michael Dennis Whitbread.

In ottobre sono stati tre i femminicidi: Concetta Marruocco uccisa a Cerreto d'Esi dal marito con 39 coltellate, Annalisa D'Auria uccisa a Rivoli dal convivente che si è poi suicidato, e Etleva Kanolja strangolata dal marito a Savona.

