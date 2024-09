La strage dei lecci sull’Ortobene  

«La superficie è molto vasta», sentenzia il ricercatore dell’università di Sassari, Antonio Deidda, mentre a Nuoro osserva la montagna deleddiana, dove i segni della devastazione sono sempre più evidenti. «Stiamo parlando di centinaia e centinaia di ettari. Occorre fare esami approfonditi per capire la natura del problema. Al momento non possiamo sbilanciarci. Organismi biotici o fattori legati al cambiamento climatico: tutto è possibile».

Studiosi in campo

Il drone dell’università di Sassari si alza in volo, di continuo. Aiuta a comprendere il dramma.

La cima dei nuoresi cambia colore, preoccupa. Sull’Ortobene la vegetazione regala un insolito e sgradito colpo d’occhio. Il marroncino domina. Gli studiosi per ora non si sbilanciano sulle cause, ma di certo non hanno alcuna intenzione di sminuire il problema. Tutt’altro.

«Siamo preoccupati perché il fenomeno si sta espandendo», afferma il ricercatore dell’ateneo sassarese, Andrea Brandano. La diffusione è rapida e preoccupante. «Inizialmente si è presentato sulla costa, adesso vediamo che è presente pure nelle zone interne. Stiamo osservando soprattutto un disseccamento dei lecci, almeno qui sull’Ortobene». Brandano prosegue: «Se focalizziamo la nostra attenzione sul Monte, notiamo che questo è il problema dominante ma non è l’unico. Anche la macchia mediterranea, infatti, mostra ingenti danni».

Cause

La costa orientale oramai è invasa: la devastazione accomuna. E i fattori sono molteplici, difficile parlare solo di siccità e del fungo-killer. «Il fenomeno che stiamo notando qui a Nuoro è presente da poche settimane», spiega Andrea Brandano, «al momento non conosciamo le cause. La zona è talmente ampia, si parla di migliaia di ettari, appare davvero prematuro sbilanciarsi».

Dunque, lecci devastati, almeno sull’Ortobene. A Nuoro e dintorni, però, soffrono pure le querce e la filiera del sughero appare compromessa. E all’orizzonte non si vedono rimedi.

Il ricercatore Antonio Deidda conclude: «Il problema va analizzato attentamente, ora non possiamo esporci».

RIPRODUZIONE RISERVATA