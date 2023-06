La strage dei centauri sulle strade trappola 

Arrivano in Sardegna per trascorrere vacanze indimenticabili su due ruote. Tornano in patria dentro una bara. Morti su strade disseminate di insidie, troppo pericolose per essere affrontate con eccessiva disinvoltura. Nelle ultime settimane il fenomeno degli incidenti mortali a motociclisti (anche sardi ma soprattutto stranieri) ha assunto i connotati di una vera e propria strage. L’ultima vittima è Gian Mario Dore, morto il 27 maggio all’età di 34 anni sulla strada statale 131 in direzione Sassari. Il giorno prima a Cala Gonone un commerciante di Dorgali, Pierpaolo Melis (59 anni), era morto nello scontro tra due moto. Muoiono giovani e adulti, uomini e donne, e in tantissimi finiscono in Rianimazione. Gli incidenti di questo tipo sono all’ordine del giorno.

Il prefetto di Nuoro

È ciclica la riunione del Comitato operativo per la viabilità presieduto dal prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi. L’organismo ha preso in esame il fenomeno per promuovere e finalizzare le attività operative di prevenzione e gestione delle crisi nella viabilità, con particolare attenzione ai periodi di incremento dei flussi veicolari e alle situazioni di rischio. «In generale - sostiene il prefetto - si riscontra un atteggiamento alla guida di estrema disinvoltura. Spesso parliamo di incidenti che accadono per imprudenza, sia di motociclisti che di automobilisti». Tra la primavera e l’inizio dell’estate muoiono soprattutto centauri stranieri, stregati dalla suggestione di strade congeniali all’avventura. Le ultime tragedie che hanno coinvolto centauri in vacanza risalgono al 18 e al 22 maggio: nel primo caso, tra Escalaplano e Ballao ha perso la vita un’austriaca di 47 anni, quattro giorni dopo la stessa fine è toccata a un tedesco di 64 anni caduto dal ponte del Rio Corongiu, all’ingresso di Tertenia. È l’eccesso di sicurezza che, in più di un’occasione, tradisce i centauri stranieri. «Sono disponibile al dialogo con associazioni di categoria ed esponenti di motoclub - afferma il prefetto - anche per avviare una forma di comunicazione che possa arrivare pure all’estero, così da far giungere tra i gruppi di motociclisti tutti gli avvertimenti del caso sulle insidie delle nostre strade. Il messaggio è sempre lo stesso: siate prudenti».

Lacrime

I comandanti dei distaccamenti di Polizia stradale hanno esortato i centauri a una guida prudente, soprattutto se il tracciato è a loro sconosciuto, mantenendo una velocità commisurata alla capacità dei singoli, alle condizioni e alle difficoltà della strada. Il 22 ottobre 2022 e il 15 aprile scorso la comunità di Villasimius ha versato lacrime per Gabriele Viel e Stefano Mansi, due motociclisti di 19 e 26 anni. «Auspichiamo che possano essere montati guardrail e parapetti per moto che devono proteggere il pilota da eventuale lesioni dopo una caduta, a seguito di un urto contro barriere rigide o addirittura pezzi taglienti». Il suggerimento è di Giampaolo Carboni, presidente del motoclub Villasimius. Cinquantasette anni e decine di migliaia di chilometri sulle spalle, Carboni lancia una proposta: «Sarei disponibile a promuovere lezioni di educazione stradale nelle scuole. Potrei offrire dei consigli a beneficio dei giovani che crescono». A Ulassai il moto-club è composto per la maggiore da enduristi. «Quest’anno assistiamo a un notevole incremento di presenze e di incidenti», dice il segretario, Marco Vargiu. «Sarebbe opportuno adeguare le strade agli standard europei, magari sostituendo i guardrail. Ma a beneficio dei motociclisti stranieri bisognerebbe avviare una campagna di informazione sui tracciati e sulle loro caratteristiche, iniziando dalla statale 389 e dalla vecchia 125 che da Baunei porta a Dorgali».

RIPRODUZIONE RISERVATA