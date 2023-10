La strage dei bambini nel kibbutz 

Sono oltre 1.200 i morti nell’attacco sferrato da Hamas in Israele. La contabilità dell’orrore si aggiorna di minuto in minuto e spicca il massacro nel kibbutz di Kfar Aza: 40 bambini uccisi dai terroristi, alcuni decapitati. Sempre più isolata la Striscia di Gaza mentre il Parlamento italiano approva 4 risoluzioni diverse e la premier Meloni ribadisce il diritto di Israele a difendersi. Pericolo attentati, anche l’Italia alza il livello di attenzione. Intervista a un’ex militare israeliana che vive in Sardegna: «Il Paese è stato tradito, impossibile che i servizi segreti non sapessero».

