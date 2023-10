La strage degli innocenti: bambini decapitati nel kibbutz 

Tel Aviv. L’orrore della guerra non conosce limiti, neanche davanti a bambini innocenti che dormono nelle loro culle, alcuni nel lettone con mamma e papà: la furia di Hamas non li ha risparmiati nel kibbutz di Kfar Aza, dove i soldati israeliani hanno raccontato di aver trovato almeno 40 piccoli uccisi tra le decine di persone trucidate a sangue freddo. Alcuni dei bimbi, anche neonati, sono stati “decapitati”, hanno raccontato scioccati alla tv israeliana, secondo il reportage di una reporter di It24. «Un massacro, un vero e proprio massacro», ripetono anche i giornalisti che hanno visitato Kfar Aza, al confine con la Striscia, dove la notte tra venerdì e sabato scorso si sono infiltratati i miliziani di Hamas e delle altre fazioni palestinesi. Le loro testimonianze e le immagini che hanno scattato rimbalzano sui social, sui siti e danno appieno l’immagine del massacro: «C’è un forte odore di morte, è dappertutto», riferiscono. Nel kibbutz - hanno riferito i responsabili dell’esercito - sono state uccise decine, forse centinaia di persone tra uomini, donne e bambini: è stata una strage. «Questa non è guerra, non è un campo di battaglia, è solo un massacro», ha stigmatizzato il generale dell’esercito Itai Veruv. «Potete vedere i bambini, le loro madri e padri, nelle loro camere da letto, nei loro rifugi protetti e come i terroristi li hanno uccisi: non è una guerra. È qualcosa che non ho mai visto in vita mia», ha aggiunto sottolineando che tornano «in mente le nostre nonne e i nostri nonni durante i pogrom in Europa».

La coppia di italiani

«Non abbiamo notizie dei due cittadini italo-israeliani, marito e moglie, che vivevano in un kibbutz, probabilmente sono in ostaggio. Il figlio non riesce a contattarli. In collaborazione con le autorità israeliane stiamo cercando di capire, speriamo bene». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilanciato l’allarme sui due coniugi che vivevano in un kibbutz. «Priorità agli ostaggi, la priorità è portarli subito a casa, speriamo anche l’Italia possa aiutarci». È l’appello lanciato da Nadav Kipnis, il figlio della coppia italo-israeliana: «Mio padre è disabile, ha una malattia che rende molto debole il sistema immunitario e i suoi muscoli. Se i miei genitori sono stati rapiti, come crediamo, speriamo papà possa avere i farmaci di cui ha bisogno».

Gli sfollati

All’ingresso della scuola dell’Unrwa, l’ente di assistenza dell’Onu nel campo profughi di Jabalya, a nord di Gaza City, sono parcheggiati carretti e asini. Sono i mezzi di trasporto delle famiglie di sfollati, spesso agricoltori, che sabato hanno dovuto abbandonare precipitosamente le loro case nel nord della Striscia, a ridosso del territorio israeliano. Fadi Kafarneh, 45 anni, era nella sua abitazione di Beit Hanun quando sul cellulare è comparso un perentorio messaggio delle forze armate israeliane che gli intimava di sgomberare. «Mi sono spaventato molto e non ho fatto a tempo a prendere niente da casa», ha raccontato. In questi giorni le strade di Gaza sono un disastro. In assenza di servizi del municipio, ovunque si vedono montagne di immondizia, assieme con i detriti di case colpite dall’aviazione israeliana. Secondo fonti mediche i morti nella Striscia sono già 800. L’Unrwa ha messo a disposizione degli sfollati le sue scuole. Complessivamente c’è posto per 100 mila persone. Ieri erano 180 mila. Un disastro.

RIPRODUZIONE RISERVATA