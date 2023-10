La strada trincea può riaprire 

Dopo un lungo periodo di disagi provocati da una griglia pericolante in via Cristoforo Colombo (nel rione Sa terra Mala) che impose qualche settimana fa la chiusura al traffico della strada, ora i residenti possono tirare un sospiro di sollievo. Le sei transenne saranno rimosse e la griglia ripristinata. I veicoli e soprattutto i camioncini che ribaltavano continuamente le transenne per via del poco spazio a disposizione possono ora transitare agevolmente.

Anche per i residenti è la fine dell’emergenza. Fino a ieri erabno costretti a percorrere il quartiere per giungere a destinazioni vicinissime come via Costituzione.

In città, però, le strade in attesa di riparazione restano tante, a partire da via Biasi (a poca distanza da via Colombo) dove cinque enormi voragini rischiano di far crollare l'asfalto di un intero rettilineo. In via Pasquale Paoli i pozzetti si presentano troppo rialzati o infossati, percorrere la via cercando di evitarli è impossibile. Senza contare le strade bianche, i lastroni in granito rialzati, gli avvallamenti e le condizioni dell’asfalto nuovo sbriciolato come in via Badu 'e Carros. Sono ancora pochi i lavori di ripristino assicurati dall’amministrazione comunale mentre cresce l'indignazione dei nuoresi.

