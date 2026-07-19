«La strada statale 125? Una vergogna» 

Un incidente, qualche volta anche due, al giorno, mezzi pesanti che si incastrano nelle curve più strette, tempi di percorrenza di oltre un’ora per un tratto di 23 chilometri e rallentamenti continui: la Olbia-Arzachena stagione estiva 2026 è la peggiore degli ultimi anni. Chi deve percorrerla per ragioni di lavoro, i turisti, gli automobilisti che hanno la sfortuna di passarci stramaledicono la Ss 125. L’elenco degli incidenti di questi giorni è lungo: tamponamenti con diversi mezzi coinvolti, auto e moto che si toccano perché escono dalla linea di mezzeria e frontali nei sorpassi azzardati. La Polizia locale di Olbia, coordinata dal comandante Giovanni Mannoni, ha competenza sino quasi alla località di San Giovanni e gli interventi sono continui. Una situazione insostenibile, la strada è perennemente intasata. Nelle fasce orarie di imbarchi e sbarchi dai traghetti è meglio non entrare nella Ss 125. La Polizia locale di Olbia in teoria dovrebbe destinare una pattuglia solo per gli interventi in questa strada.

«Tratti alternativi out»

Bruno Brandano è il segretario generale della Cisl Gallura e si occupa della strada, la Olbia Arzachena Palau Santa Teresa, da anni. Lavora a Olbia e deve raggiungere la città gallurese ogni giorno, conosce la situazione anche come automobilista: «In questi giorni la situazione è veramente pesante, mi imbatto spesso in pullman bloccati nelle curve più strette. E devo dire che anche il percorso alternativo, quello di San Pantaleo, è intasato. La nostra organizzazione sindacale e il Tavolo delle Associazioni della Gallura, stanno seguendo con grande attenzione l’iter per la realizzazione della nuova strada. Ci sono buone notizie. C’è stata una prima conferenza dei servizi per la Arzachena Palau. Ma soprattutto abbiamo una fase già operativa per la Olbia San Giovanni. Non sono nelle condizioni di indicare una tempistica, ma devo dire che l’assessore regionale Antonio Piu ha imposto una decisa accelerazione ai progetti fermi da anni».

«Anche io incidentato»

Dal fronte arzachenese risponde il capogruppo di minoranza in Consiglio comunale, Rino Cudoni: «È tempo che la classe politica gallurese si dia una mossa, tutta, destra e sinistra. La strada in questi giorni è una vergogna, gli incidenti non si contano. Io viaggio tutti i giorni per ragioni di lavoro e come tanti altri sono rimasto vittima di un tamponamento. Dovremmo sistemare le tende a bordo strada per protestare ogni giorno, sino a quando ci saranno garanzie di una nuova Olbia Arzachena».

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