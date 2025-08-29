La strada sprofonda, colpa di una perdita 

A Monserrato, in via Alessandro Volta, i cittadini segnalano una grave criticità legata al manto stradale: una buca profonda, colma d’acqua a causa di una perdita, che rappresenta un serio pericolo per auto e pedoni.

Il marciapiede e i cortili vicini risultano spesso allagati e le auto in transito devono compiere manovre improvvise per evitare la voragine, con il rischio di urtare le vetture parcheggiate. La perdita - situata in prossimità di un b&b - sgorga ormai da due mesi e, nonostante le tante segnalazioni da parte dei residenti, non è stata ancora risolta. Inoltre, l’acqua stagnante ha favorito anche la proliferazione di insetti, rendendo la zona invivibile. Tra le residenti esasperate, anche Francesca Aresu: «È una buca grande e molto pericolosa non solo per le auto ma anche per i pedoni. Inoltre è pericoloso anche per la presenza di vespe di giorno che vanno ad abbeverarsi».

