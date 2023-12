La strada si sgretola, iniziano i lavori 

Un piano da duecentocinquantamila euro per rifare tutta via Istria, una delle strade più trafficate di Selargius e a rischio cedimenti. Il progetto è stato approvato dall’esecutivo comunale all’interno di un intervento più ampio, che comprende anche via Primo Maggio, con un costo totale a carico delle casse del Municipio per mezzo milione. «Iniziamo subito da via Istria, dove si concentrano le maggiori criticità: qui è necessario intervenire il prima possibile», annuncia il sindaco Gigi Concu dopo l’approvazione in Giunta.

Le criticità

Buche e dislivelli in diversi tratti sono evidenti da tempo, confermati da sopralluoghi tecnici e indagini svolte di recente con il georadar. «Entro dicembre appalteremo i lavori relativi a via Istria», assicura il sindaco, «e ci concentreremo sul tratto compreso tra via san Martino e via Fratelli Cervi, con un intervento stralcio dovuto alle condizioni di estrema criticità per la sicurezza stradale che si stanno manifestando in tutta la via. Parliamo di un tratto ad altissima intensità di traffico che attraversa il centro abitato», sottolinea Concu, «e che necessita di manutenzione urgente al fine di ripristinare le necessarie condizioni ottimali di percorrenza e di sicurezza stradale. E che allo stato attuale si presenta fortemente caratterizzata da lesioni e cedimenti della sovrastruttura».

Problemi evidenziati anche dal professionista esterno che ha stilato la relazione tecnica allegata al progetto appena approvato dal Comune, dove viene ribadita la necessità di un intervento immediato che consenta - in futuro - di reggere il continuo via vai di auto, moto e soprattutto mezzi pesanti. Lavori sulla scia di quelli realizzati di recente in via Sant’Olimpia, asfalta a nuovo in attesa che vengano tracciati i parcheggi.

I tempi

I lavori di via Istria saranno affidati entro fine anno, poi spetterà all’impresa appaltatrice la gestione del cantiere, compreso lo studio di percorsi alternativi per dirottare il traffico quotidiano. «Si procederà per step, per ridurre i disagi, ed entro fine febbraio avremo una strada nuova e sicura», rassicura il sindaco.Il prossimo passo sarà il restyling di via Primo Maggio, dove si intreccia anche un intervento finanziato con fondi del Pnrr all’interno dell’anello sostenibile inserito nel piano integrato della Città metropolitana. «Gli uffici stanno già lavorando al progetto che ci consentirà di sistemare le aree degli ex distributori», dice ancora il sindaco riferendosi all’area all’ingresso di Selargius, davanti ai salesiani, e l’altra davanti al liceo Pitagora per la quale il Comune ha già raggiunto l’accordo sull'acquisizione. «Dopo decenni di abbandono e degrado», conclude Concu, «siamo intenzionati a portare nuovi parcheggi e spazi verdi a disposizione di tutta la comunità».

