La strada si sfalda vicino alla ciclabile «Sempre più rischi» 

Una parte dell’asfalto di via Fiorelli ha ceduto e rappresenta un serio pericolo visto che il tratto di strada interessato è quello che si trova proprio sopra il canale di Terramaini, adiacente alla pista ciclabile.

Le proteste

Alessandro Montis è una delle tante persone che percorrono quel tratto di frequente: «Ogni volta che devo andare allo stadio a vedere la partita del Cagliari, con i miei amici passiamo da lì». Racconta che di recente, quando stava andando alla Unipol Domus, mentre camminava in via Fiorelli, «una signora con un ragazzo stavano per farsi veramente male». Montis si chiede «come si possa aver realizzato una pista ciclabile accanto a questo pericolo. Avrebbero dovuto prima mettere in sicurezza la strada e poi farla».

La situazione è così da diversi anni, da molto prima che venisse costruito il percorso ciclopedonale. Dove ogni giorno passano biciclette e persone che corrono o semplicemente camminano. Ci sono le transenne che delimitano l’asfalto a rischio crollo. Tuttavia, continua Montis, «se non si interviene quanto prima, può accadere il peggio. Le persone che ci passano, essendoci anche le transenne, come è giusto che sia ovviamente, però sono costrette ad invadere la pista ciclabile perché c’è poco spazio di transito».

Ciclisti e unner

Pericoli anche per chi la percorre in bicicletta. Come Roberto Crobu, che dice: «La pista non ha problemi, ma se crolla il terreno sotto, crolla anch’essa e chi ci sta passando. Ammetto che ho un po’ di paura, ma non ho alternative, non si può dire che siamo noi ciclisti a dover evitare quel tratto, sono le istituzioni che devono proteggere la nostra incolumità». Patrizia Podda usa la corsia pedonale per correre: «Forse sarebbe stato meglio lasciare la pista sull’altro lato della strada. Sarebbe stato più sicuro per tutti. Altrimenti, prima di avere fretta di farla, avrebbero dovuto sistemare l’asfalto pericolante».

Sull’argomento interviene anche la Fiab Cagliari (Federazione italiana Ambiente e Biciletta): «Capisco bene i timori delle persone che usufruiscono di via Fiorelli e bisogna stare attenti a passare in quel punto pericoloso», dichiara Virgilio Scanu, presidente dell’associazione dei ciclisti, che ipotizza: «Probabilmente interverranno con il progetto del canale navigabile della Città metropolitana, che per l’occasione prevede il rifacimento delle sponde e il dragaggio del canale».

