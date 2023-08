La strada rurale di Mattalè diventa un cantiere 

Sono in corso i lavori per mettere in sicurezza e garantire la manutenzione straordinaria alla diga di Abba Frida, sulle montagne di Lanusei. Nel canalone di Tricoli, sotto il Selene, si sta procedendo allo svuotamento dei detriti, alla manutenzione e alle riparazioni. Entro fine anno partiranno analoghi lavori alla diga San Cosimo.

Nel centro abitato invece, dopo gli interventi in via e vico Tola, e in via Sardegna, dove è stato ripristinato un tratto di condotta delle acque bianche che creava problemi a delle abitazioni private e il rifacimento della pavimentazione stradale, a settembre si ripartirà dalla zona ospedale per allargare la banchina e installare qualche punto luce. Sospesi, invece, causa variante in corso d’opera, i lavori in area Pip, dove buona parte del muro di contenimento è stato realizzato. Appaltati i lavori sia per il ponte di piazza Marcia che per la strada di Mattalè. In relazione a quest’ultimo intervento, il consigliere delegato ai lavori pubblici Daniele Deplano, 37 anni, spiega: «Contiamo di iniziare i lavori su Mattalè, che dureranno due o tre mesi, dopo l’estate. Cercheremo di fare in modo di ridurre al massimo i disagi per i frequentatori della strada, dove abitano famiglie e hanno sede diverse aziende».

